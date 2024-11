Que horas fecha o portão do Enem 2024? Veja horário oficial

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 começa neste domingo, dia 3 de novembro. Os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, conforme o horário de Brasília.

As provas terão início às 13h30. No primeiro dia, o término será às 19h, e no segundo, em 10 de novembro, às 18h30.

Segundo o edital do Enem, o gabarito oficial será divulgado em 20 de novembro, e o resultado final estará disponível em 13 de janeiro de 2025, na página do participante.