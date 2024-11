Deputados de SP aprovam proibição de celulares nas escolas

A parceria com a Secretaria da Educação vai ser fundamental nessa implementação, tanto na formação como no apoio. Vemos com clareza que, entre os professores e diretores, mais de 95% apoiam a proibição, e prevemos uma implementação com muito suporte. A ideia é tirar do professor essa responsabilidade [de fiscalização]

Marina Helou (Rede), autora do projeto de lei

Tema está no Congresso

O Congresso Nacional discute um projeto nos mesmos termos, que também passaria a valer em 2025. Na proposta, alunos de até dez anos não deverão levar celular e aparelhos eletrônicos para a escola. O texto cita a liberação apenas para fins pedagógicos.

Estudantes da educação básica ficariam proibidos de usar o aparelho tanto na sala de aula como nos intervalos. Mesmo sem uma legislação nacional específica, 28% das escolas de ensino fundamental e médio no país vetam o uso de celular e 64% impõem algum tipo de restrição ao uso, como horários pré-determinados. Os dados estão na pesquisa TIC Educação 2023, do Cetic (Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação).

Um levantamento do Cetic em 2024 mostrou que 93% das crianças de nove a 17 anos têm acesso à internet no Brasil. A maioria delas troca mensagens no Whatsapp desde os nove anos de idade.

*Colaborou Adriana Ferraz