Proibição de celulares em escolas de São Paulo entra em discussão na Alesp

Uso de celulares é proibido em escolas públicas da cidade do Rio desde março. O decreto da Secretaria Municipal da Educação carioca estabelece que os dispositivos só poderão ser usados antes da primeira aula e após a última, à exceção de casos especiais. No restante do tempo, devem ficar na mochila.

Proposta cita pesquisas internacionais

Uso de celular em sala de aula pode prejudicar a aprendizagem, diz Unesco. Um estudo liderado pelo órgão com alunos de 14 países indicou que só a presença de aparelho por perto já é fator de distração para estudantes, que levam cerca de 20 minutos para recuperar o foco após consultarem o dispositivo.

Banimento de smartphones em escolas teve efeito positivo na Bélgica, Espanha e Reino Unido, aponta estudo. O levantamento da Unesco destaca que a melhora foi especialmente relevante para alunos que não iam tão bem quanto seus colegas nas atividades escolares.

Livro aponta que usar celular em sala de aula interfere no desenvolvimento social e neurológico de mais de 10 formas diferentes. Citado por Marina na justificativa do projeto, a obra "The Anxious Generation", do psicólogo Jonathan Haidt, indica ainda que o dano é maior para meninas do que para meninos.

Impactos vão de privação de sono à redução da capacidade de concentração. Dependência eletrônica, solidão e perfeccionismo são outros efeitos colaterais apontados por Haidt em seu estudo.