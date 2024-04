Caso da filha de Samara expõe abismo no combate ao racismo em escolas

Escolas precisam cumprir lei de 2003 que obriga oferta do ensino da cultura afro, afirmam especialistas ouvidos pelo UOL. "A escola precisa promover tudo isso de forma ativa e intencional. Vou convidar um profissional da medicina? Por que não chamar um médico negro?", questiona a advogada Evie Barreto, uma das fundadoras da comissão antirracista do colégio Equipe.

Objetivo da legislação é que o ensino afro seja oferecido em todo o ano escolar. Se o tema é usado como "mera adereço festivo", o combate ao racismo fica distante no ambiente escolar, afirma Adriana Moreira, coordenadora de equidade racial e educação da Uneafro.

No caso da filha da atriz, Samara afirma que a adolescente já era excluída na escola. "Essas agressões eram sutis, coisa de dia a dia, acusação de alguma coisa, fofoca com o nome dela em outra, exclusão de um grupo, brincadeirinhas de ela chegar em um grupo e elas saírem correndo", relatou a atriz.

Colégios devem entender que caso não é isolado. "As agressões racistas ganham espaço na medida em que nenhuma atitude é tomada", afirma Adriana. Para ela, as escolas também erram quando não constroem um clima seguro para estudantes negros.

Responsabilidade pela educação antirracista não é só da escola. "A gente compartilha a educação com a família. É uma corresponsabilidade com os pais e com a sociedade. E é educando que essas práticas serão mudadas socialmente", afirma Luciana Fevorini, diretora do colégio Equipe.