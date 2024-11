Fuvest divulga aprovados na 1ª fase do vestibular; veja lista aqui

A Fuvest antecipou a divulgação da lista de aprovados na primeira fase do vestibular de 2025. O resultado pode ser conferido na área do candidato a partir desta sexta-feira (29) no site da Fundação. Ou através da lista de aprovados, que pode ser acessada aqui.

O que aconteceu

A lista estava prevista para sair na segunda-feira (2), mas foi antecipada. Em nota, a instituição disse que os resultados antecipados permitirão que os candidatos tenham um maior tempo de estudo para as provas da segunda fase.

Os locais de prova para a segunda fase também estão disponíveis nesta sexta, na Área do Candidato. A próxima etapa será realizada nos dias 15 e 16 de dezembro em 23 cidades da região metropolitana de São Paulo e do interior e litoral paulista.