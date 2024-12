Fuvest 2025: Tema da redação é 'relações sociais por meio da solidariedade'

Professores avaliaram que tema exige pensamento crítico e é atual. "Sobretudo quando observamos as catástrofes climáticas ocorridas neste ano, mas com um caráter abstrato, levando o aluno a refletir sobre a solidariedade necessária, em meio a um universo virtual de cada vez mais individualismo", explica Juliana Adolpho, professora de redação da Escola SEB Lafaiete.

Textos contemplam solidariedade que vai além de catástrofes, diz professora. "[A solidariedade] que deveria ser parte realmente das nossas relações sociais permanentemente", afirma Maria Aparecida Custódio, professora de redação do Objetivo. Para ela, é uma "oportunidade de discutir a meritocracia que ignora as desigualdades, ignora a falta de oportunidades.

Em um primeiro momento dá para defender um texto em que as relações sociais são, sim, mediadas pela solidariedade, caridade, fraternidade. É possível também desenvolver um texto em que se defenda que as relações sociais não são mediadas pela solidariedade e, sim, muito mais pela anomia, pelo cada um por si, ou ainda que as relações sociais são mediadas pela solidariedade em momentos muito específicos como crises humanitárias como, por exemplo, o que vivemos em 2024, com as tragédias do Sul do país.

Sérgio Paganim, professor de redação do Curso Anglo

Depois de dois anos com temas mais objetivos, que olham para questões mais concretas, este ano o tema da redação da Fuvest volta a surpreender ao ter uma abordagem mais abstrata ou o que sempre consagrou a forma como as pessoas analisam a Fuvest, uma questão um pouco mais filosófica.

Gabrielle Cavalin, coordenadora de redação do Poliedro

Segunda fase da Fuvest

Mais de 30 mil candidatos foram aprovados para esta etapa, mas a abstenção registrada no primeiro dia foi de 6,22%. Os dados foram divulgados pela Fuvest, responsável pelo vestibular da USP (Universidade de São Paulo).