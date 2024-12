Fuvest 2025: segunda fase do vestibular da USP começa neste domingo

As provas da segunda fase da Fuvest 2025, o vestibular da USP (Universidade de São Paulo), serão aplicadas neste domingo (15) e na segunda-feira (16) para mais de 30 mil candidatos. Eles disputam 8.147 vagas.

O que aconteceu

Os portões dos locais de prova serão abertos às 12h e fechados às 13h. A segunda etapa ocorre em 23 cidades do estado de São Paulo. "Recomendamos aos vestibulandos que confiram os locais designados para a realização da prova, uma vez que eles podem não ser os mesmos onde realizaram a primeira fase", diz Gustavo Monaco, diretor executivo da Fuvest.

Candidatos terão dez questões de língua portuguesa e redação. É esperado que o participante demonstre no texto as habilidades de "mobilizar conhecimentos e opiniões", "argumentar de forma coerente e pertinente" e "articular eficientemente as partes do texto e expressar-se de modo claro, correto e adequado".