USP tem 8 dos pesquisadores mais influentes do mundo; Brasil totaliza 16

José Marengo Imagem: Leo Ramos Chaves/Revista Fapesp

O pesquisador do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, é formado em física e meteorologia pela Universidade Nacional Agrária, do Peru, e tem pós-doutorado em modelagem climática pelo Goddard Institute for Space Studies, da NASA. Marengo já participou de painéis das Nações Unidas, é um prolífico estudioso e atua como editor dos periódicos International Journal of Climatology e Anis, da Academia Brasileira de Ciências.

Albert Icksang Ko

Albert Icksang Ko Imagem: Divulgação/Yale School of Public Health

Atualmente professor da Universidade Yale, nos EUA, o pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) Bahia coordena um programa de pesquisa no Brasil que estuda o papel da marginalização social e urbana, além do clima, no crescimento de doenças infecciosas. Ele já estudou e implementou formas de controle de epidemias de meningite, leptospirose, dengue, zika, além de ter participado do combate à covid-19 no país.

Cesar Gomes Victora