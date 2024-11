Preconceito impede integração e êxito acadêmico de negros na universidade

"O bem-viver dos estudantes negros na USP requer, portanto, o engajamento conjunto de estudantes, professores, funcionários e gestores da universidade e de seus programas e serviços, em ações contínuas em prol da proteção da dignidade, valorização da diversidade e promoção da igualdade de oportunidades na universidade. Com isso em mente, elaboramos, no âmbito de nosso estudo, um conjunto de recomendações com vistas a promover um ambiente acadêmico mais inclusivo e saudável na USP: enfrentamento das situações de preconceito e discriminação no ambiente acadêmico; incentivo aos professores para maior engajamento e proposição de atividades para integração e apoio acadêmico aos estudantes negros; apoio aos coletivos estudantis, criando inclusive formas de financiamento capazes de consolidá-los e ampliar suas atividades; aproximação com as famílias; incremento financeiro dos auxílios de permanência estudantil", detalha o pesquisador.

Saúde mental

A conclusão do projeto envolveu a difusão, popularização e internacionalização do conhecimento produzido, por meio de seminários, apresentação de trabalhos em eventos acadêmicos e congressos científicos, publicação de manuscritos na forma de artigos e capítulos de livros. E também pela veiculação de conteúdos no blog do projeto.

Um destaque foi a visita, realizada em janeiro deste ano por Santos e quatro integrantes do grupo de pesquisa, à University of Texas - Austin, nos Estados Unidos, para conhecer in loco os serviços e programas do CMHC (Counseling and Mental Health Center), voltado para a promoção da saúde mental da população universitária. Além de Santos, participaram da visita Karen Cristine Matos Santana, Danrley Pereira de Castro, Cássia Virgínia Bastos Maciel e Carlos Vinicius Gomes Melo.

A programação incluiu: sessões de apresentação do projeto e de seus resultados em evento para profissionais de saúde e assistência social da UT-Austin; visitas monitoradas às instalações do University Health Services (UHS), que oferece atendimento médico-ambulatorial de baixa e média complexidade, e ao centro esportivo e de atividades físicas Gregory Gymnasium. E também reuniões com gestores, profissionais e estudantes estagiários do programa Mindful Eating, voltado para transtornos alimentares; do programa SHIFT, de prevenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas; do programa Recovery Living Learning Community, de apoio à recuperação de dependência química; do programa CARE, de aconselhamento psicológico; do programa Mental Health Assistance and Response Team, de intervenção em situações de crises e emergências em saúde mental; do programa Voices Against Violence, de combate ao assédio moral e sexual e à violência e de apoio às vítimas; e do programa Diversity Counseling and Outreach Specialists, de combate ao preconceito e discriminação étnico-racial e de gênero e de apoio às vítimas.

"Como indicadores da produção científica resultante do JP2, destaco a conclusão de três dissertações de mestrado e de uma tese de doutorado; a premiação de dois trabalhos apresentados em congressos, um internacional e o outro nacional; a publicação de nove resumos de trabalhos em anais de congressos; a publicação de um capítulo de livro e a aprovação de outros dois capítulos para publicação; a publicação de quatro artigos em revistas científicas e a aprovação de três artigos para publicação", enumera Santos. Concluído o projeto em meados deste ano, o pesquisador segue agora com o estudo "Saúde mental, marcadores sociais da diferença e sucesso acadêmico: investigação dos efeitos da pandemia do covid-19 sobre estudantes universitários".