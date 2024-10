'Paguei R$ 30 para ele ler': pais 'apelam' para tirar filhos do celular

'Paguei R$ 30 para filho ler livro'

Filho de Mariana Maciel, 37, Pietro, de 12 anos, precisou do incentivo para largar um pouco as telas, e voltar a se interessar pela leitura. Até os 8 anos, o garoto gostava de brincar na rua ou em casa. Com o tempo, as coisas mudaram.

Mariana Maciel decidiu usar estratégia da mesada Imagem: Arquivo pessoal

Mariana se separou do marido e viu as telas como aliadas quando estava sozinha com a criança.

As telas eram uma válvula de escape até para que eu pudesse tomar banho com mais tranquilidade. Sabia que ele ficaria 'preso' na frente da televisão ou do celular. Além disso, com o excesso de trabalho e de estudos, me vi dispondo de telas para que ele pudesse se entreter.

Mariana Maciel

Quando percebeu que o filho não se interessava mais pelas leituras noturnas ou qualquer outro tipo de livro, como gibis, Mariana, que trabalha com educação inclusiva em São Leopoldo (RS), pensou em oferecer a mesada de outra maneira ao filho.