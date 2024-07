IBGE: Taxa de analfabetismo entre quilombolas é quase três vezes maior

O analfabetismo atinge a população quilombola quase três vezes mais que a população total residente no Brasil. O IBGE publicou nesta sexta-feira (19), dados detalhados sobre educação para o grupo no Brasil.

O que aconteceu

A taxa de analfabetismo entre quilombolas a partir de 15 anos é 2,7 vezes maior que entre a população total residente no Brasil. Em 2022, o Censo registrou 1.015.034 pessoas quilombolas com mais de 15 anos.

De acordo com o IBGE, 19% da população quilombola é analfabeta — são 192.715 pessoas do grupo sem saber ler ou escrever. Para o contexto do Brasil, da população total residente em 2022, 7% da população sofria com a condição.