Pastor e fiel morrem afogados em rio: o que é o batismo por imersão?

No entanto, é importante lembrar que muitos batismos desta época eram realizados em adultos convertidos. É possível que as variações tenham surgido para incorporar ao rito, eliminando riscos de afogamento ou hipotermia, pessoas com diferentes limitações físicas — como as crianças. O livro dos Atos dos Apóstolos fala em batismos de famílias inteiras após a ressurreição.

O batismo por imersão parcial ou efusão já era praticado desde os apóstolos e pode ter sido uma saída para crianças Imagem: fotograv/Getty Images/iStockphoto

Cerimônias começaram a variar ainda nas primeiras décadas depois de Cristo, provavelmente ainda no tempo dos apóstolos. O Didaquê (ou Instrução dos Doze Apóstolos), o mais antigo texto de catecismo cristão escrito em grego na última metade do século 1, instrui:

Batize com água corrente, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo... E se você não tiver água corrente, batize em outra água. Se não puder [batizar] em água fria, batize em quente. Se não tiver nenhuma, então derrame água sobre a cabeça três vezes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Didaquê, o mais antigo texto patrístico conhecido

A Igreja Católica ainda adota a mesma visão do Didaquê, o catecismo do tempo dos apóstolos. O Catecismo da Igreja Católica ensina que o "batismo é realizado, do modo mais significativo, pela tríplice imersão na água batismal; mas, desde tempos antigos, pode também ser conferido derramando por três vezes água sobre a cabeça do candidato". O texto ainda ensina que, quando possível, cada mergulho seja realizado junto com a invocação correspondente de cada uma das pessoas da Santíssima Trindade (Pai, Filho e Espírito Santo).