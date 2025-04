Censo: ensino médio integral cresce 12% no país; em SP, matrícula recua

O Brasil registra tendência de crescimento da modalidade há pelo menos cinco anos. Em 2019, eram 933.725 matrículas de ensino integral no ensino médio público. Além do estado paulista, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima registraram recuos entre 1%, 10% e 15%, respectivamente.

Os estados do Nordeste continuam liderando os indicadores de ensino integral no país. Ceará, por exemplo, foi um dos locais em que mais aumentou o número de matrículas da modalidade na rede pública de 2023 para 2024. A jornada estendida é avaliada positivamente por especialistas de todo o mundo —essas unidades, geralmente, oferecem uma grade curricular diferente das escolas com horário tradicional.

O crescimento de ensino integral também é visto nos anos finais, que inclui as turmas entre o 6º ano e 9º ano. O Brasil saiu de 1.881.661 matrículas em 2023 para quase dois milhões, 1.994.348 —no último ano de pandemia, em 2022, eram 1.590.848 alunos vinculados às escolas de tempo integral.

Nessa categoria, São Paulo também retrocedeu. O número de alunos vinculados caiu de 582 mil em 2023 para 574 mil no ano passado. A redução de pouco mais de 7 mil estudantes representou um recuo de 1% —frente a um aumento de 6% em todo o país.

Apesar da tendência de crescimento, o Brasil não cumpriu a meta de garantir ensino integral para 25% dos alunos das escolas públicas. Hoje, são 21,1% do total das matrículas da rede pública na jornada estendida —no ensino médio, o índice vai para 23,1%. "O Censo Escolar mostra o tamanho do desafio do Brasil. O tamanho do desafio da educação básica", afirmou o ministro da Educação, Camilo Santana.