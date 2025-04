Marido executado, filhos mortos por peste: o drama de santa Rita de Cássia

O Dia de santa Rita de Cássia é celebrado sempre no dia 22 de maio. Ela ficou conhecida como a padroeira das causas impossíveis, a protetora das viúvas e a santa das rosas.

Diferentemente de outros santos católicos de tempos antigos, santa Rita de Cássia tem uma particularidade: é possível traçar muitos detalhes de sua vida. Sabe-se que ela nasceu na cidade italiana de Roccaporena, uma espécie de vila localizada a 5 km de Cássia, em 1381, e morreu no dia 22 de maio de 1457.