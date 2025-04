Astronomia - Órbitas planetares: as leis de Kepler e Newton

Publicadas entre 1609 e 1618, as leis de Kepler se constituíram nas três comprovações básicas necessárias para explicar os movimentos de corpos celestes ao redor do Sol.



Ao tentar encontrar uma figura geométrica que encaixasse com todos os dados celestes observados e anotados por Tycho Brahe, Kepler encontrou a elipse, o que permitiu que ele elaborasse suas duas primeiras leis:



1. As órbitas planetárias são elipses das quais o Sol ocupa um dos focos.



2. Um planeta se move mais rápido quando está mais próximo do Sol e mais devagar quando está mais afastado dele, durante sua órbita.



Alguns anos mais tarde, Kepler descobriu a relação entre o tempo gasto para uma órbita e o afastamento do planeta com relação ao Sol. Seria sua terceira lei:

3. Há uma relação matemática entre o tempo que o planeta leva para realizar uma órbita em torno do Sol (T) e o raio da órbita desse planeta (R).



A relação é dada por: T2 = K. R3, onde K = constante dependente da massa do corpo celeste central e das unidades físicas utilizadas.

Isaac Newton

Com o legado deixado por Kepler e Galileu Galilei, ficou preparado o terreno para que, posteriormente, o matemático e físico inglês Isaac Newton desenvolvesse a sua teoria da gravitação universal. Apoiando-se nas três leis de Kepler e em recursos de geometria vetorial, Newton fechou o ciclo de descobertas para explicar como e devido a quais fatores os planetas e corpos celestes efetuam suas órbitas.