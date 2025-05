Charles de Gaulle: general teve desempenho estratégico no pós-guerra

Charles de Gaulle passou a ser reconhecido pelas forças Aliadas como chefe da França livre —uma espécie de governo no exílio, em oposição ao governo fantoche de Vichy, subserviente à Alemanha. Inicialmente pouco numerosa, a chamada Força Francesa Livre, organizada por De Gaulle no decurso da resistência, multiplicou-se na Inglaterra, onde atuava em meio aos militares britânicos, e também nas colônias francesas na África.

A partir de 1942, as relações entre o governo no exílio e o movimento de resistência dentro da França se tornaram mais estreitas. Todos, unidos, lutavam contra a ocupação nazista e o governo de Vichy.

Em junho de 1944, De Gaulle foi eleito presidente do Governo Provisório da República Francesa, representando o amplo arco de forças políticas envolvidas na resistência. Em setembro do mesmo ano, com a liberação e Paris, o governo provisório foi transferido para a capital francesa, onde De Gaulle fez um triunfal desfile pela Avenida Champs-Elysées. Foi então que muitos viram pela primeira vez aquele cuja voz escutaram pela BBC durante a guerra.

Presidente da República

A princípio, as forças Aliadas não reconheceram o governo do general De Gaulle, sob a justificativa de que este não havia sido eleito democraticamente. Foi apenas em outubro de 1944, três meses após a liberação de Paris, que Estados Unidos, União Soviética e Inglaterra declararam oficialmente seu apoio ao novo governo. Ao longo de 1944, várias medidas foram tomadas por De Gaulle no sentido de restabelecer as instituições democráticas na França. Entre elas, o inédito direito das mulheres de votar.

No ano seguinte, De Gaulle apresentou sua demissão à Assembleia Nacional francesa. Até meados dos anos 1950, o general continuou ativo na política. Em 1947, De Gaulle fundou o partido Rassemblement du Peuple Français (RPF), que apesar de sua curta existência —o RPF dividiu-se em 1955— teve importante participação no cenário político do país no imediato pós-guerra. Em seguida, Charles de Gaulle se retirou momentaneamente da vida pública, no que ele chamou, em suas memórias, de "travessia do deserto".