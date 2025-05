Independência da Colômbia: da desunião à República de Nova Granada

Em novembro de 1821, o Panamá se tornou independente e se uniu à Grã-Colômbia. Em maio de 1822, Bolívar e Antonio José de Sucre, contando com o apoio de tropas enviadas por San Martín, conseguiram libertar Quito, o que permitiu que também o Equador fosse anexado à Grã-Colômbia.

Desintegração da Grã-Colômbia

Somente em 1826, depois de vencer os espanhóis em seu último reduto, o Peru, Bolívar retornou a Bogotá —mas encontrou a Grã-Colômbia em decomposição. Segundo o historiador David Bushnell, "embora bastante consciente das dificuldades que impediam maior integração, Bolívar esperava ver pelo menos alguns arranjos permanentes de consulta e cooperação entre as unidades territoriais independentes".

Mas tal cooperação se tornava, com a passar do tempo, impossível. As diferenças regionais e os interesses das elites eram irreconciliáveis. Mesmo assim, Bolívar convocou, em 1826, a Primeira Assembleia Internacional de Estados Americanos (Congresso do Panamá), que acabou por ser um fracasso, devido à falta de participação dos países americanos recém-independentes.

Bolívar faleceu em dezembro de 1830, antes de ver a desintegração da Grã-Colômbia. Como afirma o historiador Malcolm Deas, "a Grã-Colômbia havia sustentado a guerra de libertação, tinha, de um modo ou de outro, fornecido homens e recursos para os Exércitos de Bolívar no Sul. A tentativa de unidade fora feita (...). No entanto, em 1830, os generais Paez, Santander e Flores emergiram como os respectivos governantes da Venezuela, de Nova Granada e do Equador".

Assim, em 1831, surgiu a República de Nova Granada, que somente em 1886 recebeu o nome de Colômbia.