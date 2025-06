Carta de Caminha: A "certidão de nascimento" do Brasil

Primeiro texto escrito no Brasil, foi feito em Porto Seguro, com data de 1º de maio de 1500, e foi levado a Lisboa por Gaspar de Lemos, comandante do navio de mantimentos da frota. O curioso é que só foi descoberto, em 1773, no Arquivo Nacional português, por José Seabra da Silva.

A informação foi publicada, pela primeira vez, no Brasil, pelo padre Manuel Aires de Casal na sua "Corografia Brasílica" (1817). A consagração do documento ocorreu em 2005, quando ele foi inscrito no Programa Memória do Mundo, da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência, e a Cultura (UNESCO).

Entre os principais momentos da carta está o relato do primeiro contato dos portugueses com os indígenas e a prática inicial do escambo, ou seja, a troca de uma mercadoria por outra num inaugural contato comercial. A presença da árvore batizada de pau-brasil e a Primeira Missa também são comentadas.

O texto é um importante exercício de conhecimento do outro e daquilo que é diferente. Afinal, os indígenas e sua forma de existir eram elementos novos e o texto de Caminha é um passo que dá início na construção de um entendimento das possibilidades de diálogo que então se instauravam.

Elementos como pessoas, animais, plantas, relevo, vegetação, clima, solo, e produtos da terra são cuidadosamente descritos. O escriba, porém, não se limitou ao detalhamento. Fez ainda sugestões para o aproveitamento da região. Dois elementos são destacados: o desenvolvimento da agricultura e a cristianização dos indígenas.

Tudo isso ocorre num contexto em que a dominação portuguesa é considerada fundamental para eliminar as desigualdades evidentes. Isso não evitou momentos de agregação, como a prática conjunta entre portugueses e indígenas de danças. Mas isso não impede que Caminha deixe de lado o objetivo principal da viagem: a conquista de riquezas (ouro e prata) e a concepção missionária (salvar a alma dos indígenas pela adoção deles do cristianismo).