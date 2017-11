Nota de redação pode ser revista se decisão judicial for derrubada, diz MEC

Foto: Agência Brasil

A nota da redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) poderá ser revista se a decisão judicial que suspende a regra que dá nota zero (sem direito à correção de seu conteúdo) para textos considerados desrespeitosos aos direitos humanos for derrubada, informou o Ministério da Educação nesta quarta-feira (1º).

Isso porque, na semana passada, a 5ª turma do TRF-1 (Tribunal Federal da 1ª Região), em Brasília, acolheu pedido da Associação Escola Sem Partido que determina a suspensão da regra da nota zero.

No entanto, a decisão não foi publicada e o ministério não foi notificado. Assim sendo, se a pasta não for notificada até o próximo domingo (5), data da primeira parte da prova, a correção da redação seguirá o estabelecido em edital, segundo o MEC (Ministério da Educação). O segundo dia do exame está marcado para 12 de novembro.

O item 14.9.4 do edital do Enem 2017 estabelece que será atribuída nota zero à redação "que apresente impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação, bem como que desrespeite os direitos humanos, que será considerada 'anulada'".

Caso a notificação da Justiça ocorra até domingo, o MEC seguirá a liminar, mas recorrerá da decisão posteriormente. Por isso, ainda não há um modelo definitivo de como ficarão as notas das redações no futuro em casos considerados de desrespeito.

Em entrevista coletiva, o ministro da Educação, Mendonça Filho, afirmou que a pasta cumprirá a decisão de Justiça, mas recomendou que todos os alunos participantes respeitem os direitos humanos.

Nos dois últimos anos, os temas das redações do Enem alimentaram polêmica nas redes sociais e entre organizações ligadas à educação. Em 2015, o candidato precisou dissertar sobre violência contra a mulher. No ano passado, o episódio se repetiu com o tema "Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil".

De acordo com o edital, se o participante desrespeitar os direitos humanos no texto, a nota poderá ser zerada. Caso a notificação da Justiça ocorra até domingo, o MEC seguirá a liminar, mas recorrerá da decisão posteriormente.

Com a liminar mantida, o responsável pela correção poderá descontar pontos na nota final do texto, mas não zerar toda a redação. A perda da nota ficará limitada à parte dos direitos humanos, que está em um dos componentes da avaliação e equivale a 20% da nota da redação. A nota máxima da redação é mil.

Segundo dados do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), entre 8,6 milhões de participantes inscritos em 2016, 84.236 redações foram anuladas. Deste total, 4.798 redações foram zeradas por desrespeito aos direitos humanos, ou seja, 5,7%. O tema proposto foi "Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil".

E lembre-se: neste domingo (5), ao final da prova do Enem, o UOL transmitirá ao vivo um debate entre professores do Curso Objetivo sobre o tema da redação e as questões de linguagens e ciências humanas. Acompanhe também no UOL a divulgação do gabarito extraoficial da prova e a correção online comentada das 90 perguntas do primeiro dia do exame.