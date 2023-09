SP recomenda roupa que 'absorve' calor contra alta temperatura nas escolas

O governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) enviou um comunicado para as diretorias regionais de ensino sugerindo que professores e alunos usem "tecidos que absorvam o calor" como uma das medidas de segurança para as altas temperaturas nas escolas do estado paulista.

O que aconteceu

A recomendação está em um documento enviado para todas as diretorias regionais. No texto, a secretaria da Educação pede que o material seja encaminhado às escolas para que as medidas de segurança sejam adotadas.