O que é anáfora? O que significa, exemplos e como usar figura de linguagem

Essa técnica tem a finalidade de enfatizar uma ideia específica, criar uma cadência rítmica e intensificar o impacto do discurso.

A anáfora é frequentemente empregada em discursos políticos, poesia, publicidade e na retórica persuasiva.

Exemplos de anáfora

Discurso político: Um exemplo clássico de anáfora em um discurso político é o famoso discurso de Martin Luther King Jr., em que ele proclamou: "I have a dream" ("Eu tenho um sonho", em português). A repetição da frase "I have a dream" no início de várias sentenças ressaltou a visão de King para um futuro mais igualitário.

No mesmo discurso, o ativista político utiliza a anáfora em outro trecho, quando começa suas frases com "Now is the time..." ("Agora é o tempo...", em português). Ao fazer uso desse recurso, King enfatiza a urgência de mudanças sociais.