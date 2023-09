São Camilo suspende alunos de Medicina em jogos, mas não expulsa nenhum

MEC cobra explicações de São Camilo, Santa Casa e Unifesp

O MEC (Ministério da Educação) notificou mais três instituições de ensino paulistas por causa de vídeos de alunos de medicina mostrando partes íntimas durante jogos universitários — assim como as imagens de estudantes da Unisa (Universidade Santo Amaro).

O Centro Universitário São Camilo, a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e a Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) são as instituições que foram notificadas pelo MEC. O UOL apurou que elas têm um prazo de 15 dias para responder ao ministério.

No documento ao qual a reportagem teve acesso, o governo federal cobra explicações após os estudantes dessas universidades apareceram em novas imagens "com teor similar" aos vídeos com alunos da Unisa já investigados.

Procurada, a São Camilo respondeu dizendo que irá retornar dentro do prazo estipulado. Já a Unifesp disse que atua para identificar a relação "das pessoas envolvidas com a instituição e, assim, tomar as medidas cabíveis com base nas normas internas e na legislação vigente".

O MEC quer saber sobre a apuração das universidades nesses casos e as punições previstas nos regimentos internos de cada instituição.