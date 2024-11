Unesp divulga gabarito oficial da 1ª fase do exame; veja respostas

A Unesp (Universidade Estadual Paulista) divulgou o gabarito oficial da primeira fase do Vestibular 2025, realizado nesta sexta-feira (15). Neste ano, 64.834 pessoas se inscreveram para 6.596 vagas em cursos de 24 cidades de todas as regiões do estado.

O que aconteceu

As respostas também podem ser consultadas pelo candidato no portal da Vunesp (Fundação para o Vestibular), responsável pela prova. O índice de abstenção neste ano foi de 7,1%, menor do que a primeira fase do ano passado (8,4%).

A prova completa pode ser conferida neste link.