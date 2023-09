Dia de São Cosme Damião é 26 ou 27 de setembro? Saiba data correta

Até 1969, a data era unânime em 27 de setembro, mas uma reforma no calendário católico adiantou-a para 26 de setembro para evitar conflitos com a celebração de São Vicente de Paulo, cuja morte é confirmada em 27 de setembro.

Na igreja ortodoxa grega, a data de celebração é 1º de julho, enquanto para os ortodoxos, é 1º de novembro. Além disso, em 17 de outubro, também ocorre uma celebração.

Como é a celebração do dia de São Cosme e Damião?

No Brasil, a festa é marcada por uma tradição distinta, com a distribuição de doces em 27 de setembro. Isso se deve à influência das religiões afro-brasileiras, que celebram o orixá Ibeji, frequentemente sincretizado com São Cosme e São Damião.

A tradição de dar saquinhos de doces às crianças tem origens na época da colonização, quando o catolicismo era imposto a indígenas e negros, e entidades eram veneradas sob imagens de santos católicos.

Assim, São Cosme e São Damião são lembrados não apenas como santos da medicina e da fé cristã, mas também como símbolos de sincretismo religioso e festividades que se enraizaram na cultura brasileira. Eles são considerados padroeiros dos cirurgiões, médicos, farmacêuticos, crianças, barbeiros e cabeleireiros, um legado que transcende a confusão em torno de sua data de celebração.