O que é clorofila? Saiba qual a função e onde é produzida

A clorofila está presente em alimentos como brócolis, espinafre, ervilhas, rúcula, kiwi e outros. Mais recentemente, a substância virou um hit no TikTok após vídeos mostrarem os efeitos positivos do consumo da substância para a saúde da pele.

Além de ser aposta certeira na composição de produtos de skincare e higiene, a clorofila possui propriedades positivas para o organismo como um todo.

"A clorofila ajuda a neutralizar partículas que podem causar danos às células saudáveis do corpo, além de melhorar consideravelmente a oxigenação das células, trazendo ação antienvelhecimento", explicou a nutricionista Andrea Marin, em entrevista ao Universa UOL.

Ao contrário do que foi amplamente divulgado em vídeos do TikTok, o consumo da clorofila com água não tem efeitos "mágicos" comprovados. Na verdade, ingerir a substância pura em excesso pode causar efeitos colaterais. "Podem ocorrer reações no trato gastrointestinal, alergias na pele e até sangramentos", afirmou o dermatologista Ademar Schultz, também em entrevista ao Universa UOL.

O médico aconselha o consumo da clorofila por meio de sucos enriquecidos e na ingestão regular de vegetais, como agrião, brócolis, alface, espinafre e feijão verde. "O benefício da ingestão desses alimentos se dá ao fato de possuírem outros compostos que, comprovadamente em humanos, são absorvidos", explicou Schultz.