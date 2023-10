História de Nossa Senhora Aparecida: Conheça origem da padroeira do Brasil

Mas se a descoberta da imagem de Nossa Senhora Aparecida ocorreu em uma data imprecisa na segunda metade de outubro de 1717, por que a data é celebrada em 12 de outubro?

"Foi uma convenção de data. Nossa Senhora é padroeira do Brasil desde 1930. É importante lembrar que, no calendário antigo, a maternidade divina de Maria era celebrada em 11 de outubro no calendário romano. Além disso, temos a coincidência com a data da conquista da América, em 12 de outubro de 1492. Anteriormente, a festa de Nossa Senhora Aparecida era comemorada em 7 de setembro", explica Sobrinho.

Outros eventos significativos também marcaram o dia 12 de outubro, como a aclamação de Dom Pedro I como imperador do Brasil em 1822 e a inauguração da estátua do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, em 1931.

Oração a Nossa Senhora Aparecida

Veja abaixo uma oração a Nossa Senhora Aparecida:

"Ó Maria Santíssima, pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil.



Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis; consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção; consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas.