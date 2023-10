Enem 2023: conheça dicas para conseguir a nota mil na redação

A redação tem um peso importante no resultado final do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e também em outros vestibulares. Estudantes que já tiraram a nota máxima no texto deram dicas sobre como se sair bem e deixar o nervosismo do lado de fora da prova.

Como é feita a redação no Enem

A redação é aplicada no primeiro dia do Enem. O texto é solicitado para os estudantes juntamente com as questões de linguagens e ciências humanas.