Unicamp antecipa calendário e divulga lista de aprovados; veja

A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) se antecipou e divulgou hoje a lista de aprovados na 1ª chamada do vestibular 2024.

O que aconteceu

Lista de aprovados já está disponível no site da Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp). É possível consultar pelo número de inscrição ou nome do candidato. Há também uma listagem geral.

2.525 pessoas foram aprovadas em 69 cursos. Os convocados devem fazer a matrícula virtualmente das 9h do dia 30/1 até as 17h do dia 31/1.