Provão: governo de SP confirma que tema da redação vazou, mas sem prejuízo

As notas dos estudantes das regiões próximas das três escolas onde ocorreu o vazamento também foram analisadas, sem nenhuma distorção, afirmou a secretaria. Na época, foi divulgado que as unidades estavam localizadas na zona leste de São Paulo e nas cidades de Campinas e São Carlos. Segundo Patrícia de Barros Monteiro, diretora de avaliação da secretaria, um relatório sobre o trabalho do grupo deve ser divulgado em breve.

Vazamento é preocupante, afirmam especialistas

A correção de parte das redações não é um problema na avaliação de especialistas consultados pelo UOL, mas o vazamento do tema sim. "Se professores de uma escola prepararam os alunos com aquele tema, isso faz com que os demais, que estão em outras escolas, tenham prejuízo ao competir por vagas", afirma Claudia Costin, presidente do Instituto Singularidades.

O vazamento do tema afeta a competição entre os estudantes, que fica desigual, segundo Ernesto Faria, diretor-executivo do Iede (Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional). Para ele, é preciso saber, por exemplo, quantos alunos acessaram os vídeos nas redes sociais e qual foi a dimensão dessas publicações. Na época, a TV Globo revelou que o tema da redação foi publicada no TikTok por estudantes que tiveram acesso um dia antes.

Quem fez o Provão Paulista

Mais de 184 mil alunos da 3ª série do ensino médio fizeram o Provão. Desses, 65 mil tiveram suas redações corrigidas — os estudantes com notas superiores a 22 pontos tiveram os textos analisados.