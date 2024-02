MEC prorroga prazo de inscrição do Prouni até sexta-feira

As inscrições vão terminar às 23h59 (horário de Brasília) da sexta-feira (2) no site oficial do governo federal. Nessa edição do Prouni, o Ministério da Educação está oferecendo 406.428 bolsas, sendo 308.977 integrais (100%) e 97.451 parciais (50%), distribuídas em 15.482 cursos, de 1.028 instituições participantes.

Para se inscrever, o participante precisa ter cadastro no login único do governo federal e criar uma conta no gov.br. Caso já tenha, basta realizar o login com o CPF e a senha.

Resultados serão divulgados em fevereiro. Listas dos candidatos pré-selecionados estarão disponíveis no Portal Único de Acesso em 6 de fevereiro (primeira chamada) e 27 de fevereiro (segunda chamada). O Prouni oferta bolsas de estudo em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas.

Lista dos aprovados no Sisu foi divulgada hoje

Lista de aprovados na chamada regular foi divulgada hoje. Candidatos podem conferir se foram aprovados no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

É o Sisu que faz a seleção dos estudantes para as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo país. A classificação tem como base a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio.