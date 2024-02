Resultado do Sisu 2024 será divulgado na tarde de hoje, diz ministro

MEC ainda vai avaliar prorrogar prazo para inscrição no Prouni - que garante bolsas de 50% e 100% em universidades privadas. Período se encerra às 23h59 desta quinta-feira (1º).

"Por conta do atraso de 24h no Sisu, vamos avaliar se prorrogamos por mais um dia [a inscrição do Prouni]. Temos feito um esforço enorme para todas as datas e inscrições se anteciparem, para garantir o início do ano letivo em fevereiro e março", explicou.

É pelo Sisu que é feita a seleção dos estudantes para as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo país. A classificação tem como base a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A lista considera o limite da oferta das vagas por curso e modalidade de concorrência, levando em consideração a Lei de Cotas. Este ano são ofertadas 264.360 vagas, distribuídas entre as 127 instituições de educação superior participantes do programa. As matrículas estão previstas para ter início na quinta-feira (1º).

Atraso na divulgação

Resultado foi adiado após "problemas técnicos". A divulgação deveria ter acontecido nesta terça-feira (30).