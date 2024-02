Vender plasma, rachar marmita: cientistas brasileiros narram aperto lá fora

'Queremos o mínimo'

Reserva não foi suficiente. A pesquisadora da área da saúde Bruna* foi aos EUA com o marido e dois filhos. Ela faz estudos na área de desenvolvimento infantil e levou uma reserva de R$ 80 mil. "Mas foram 60% dos R$ 80 mil em dois meses."

Chegando aqui, a gente tem de pagar o primeiro e o último aluguel, e a taxa de corretagem. Para um apartamento de US$ 3.000 (R$ 14.948), precisei pagar US$ 9.000 (R$ 44,9 mil) só para chegar. E é um apartamento sem nada. Comprei mesa, mas não temos cadeira. Não tenho cama para meus filhos dormirem, é colchão no chão.

Bruna

Bruna está em uma cidade de alto custo, mas valor adicional pago pela Capes não supre o básico, diz ela. A Capes tem uma lista de cidades consideradas caras e, para pesquisadores nessas localidades, são pagos US$ 400 a mais ao mês. Ainda assim, a conta não fecha.

Gastos fixos superam ganhos. Bruna conta ter gastos fixos que passam de US$ 3.400 (R$ 16,9 mil) por mês, considerando aluguel, transporte, conta de luz, lavanderia e internet. Os ganhos totais não chegam a US$ 1.800 (bolsa, adicional de localidade e auxílio de seguro saúde). "Não é suficiente nem para uma pessoa só."

Alternativa foi vender plasma. Bruna não pode exercer nenhuma atividade remunerada por causa do tipo de visto que obteve para viver nos EUA. Ainda assim, decidiu vender o plasma do sangue em uma clínica uma vez por semana —mesmo sabendo que não poderia, com o visto que tem— para tentar complementar a renda (nos EUA, a venda de plasma é permitida). Ela recebeu US$ 100 por semana no primeiro mês, mas descobriu que, com o tempo, o valor caía para US$ 40.