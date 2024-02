Sem arma e Ideb baixo: como deve ser projeto de escola cívico-militar em SP

O programa de escolas cívico-militares no estado foi anunciado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em julho, após o governo Lula (PT) descontinuar o programa federal (leia mais abaixo). Deputados bolsonaristas têm pressionado o governo para enviar o projeto e aprovar a pauta ainda neste semestre.

Implementação no 2º semestre

Deputados ouvidos pelo UOL querem que o projeto seja implementado no segundo semestre de 2024. A expectativa é que o tema seja aprovado na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) até abril.

Cidades do interior têm maior interesse na implementação do modelo, mas escolas da Grande São Paulo também devem ser transformadas, afirmam os parlamentares. A prioridade, segundo eles, deve ser para as unidades que faziam parte do Pecim — como a do Guarujá, no litoral sul — já que essas instituições já teriam a estrutura e os moldes para o projeto estadual.

O modelo cívico-militar deve ser abordado em campanhas eleitorais no segundo semestre. Por causa das eleições municipais, há expectativa de aprovação e implementação ainda este ano.

Por que Lula encerrou programa

Programa desvia finalidade das Forças Armadas, diz nota técnica do MEC que justificava o fim do projeto. A pasta enviou um documento às secretarias de Educação em julho do ano passado informando o encerramento do Pecim.