Ensino profissional cresce 12%, e governo fala em ampliar no ensino médio

O crescimento foi de 2.152.506 matrículas, em 2022, para 2.413.825 no ano passado no ensino técnico profissionalizante. A maioria das matrículas ocorreu após o estudante concluir o ensino médio. O Censo Escolar 2023 foi divulgado pelo MEC (Ministério da Educação) e Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais).

"Devemos apresentar uma política ousada de ampliação do ensino técnico profissionalizante no ensino médio. Vimos que o aumento que ocorreu se deu posteriormente e queremos estimular que, no ensino médio, essa matrícula seja ampliada", disse Camilo.

As matrículas em creches aumentaram de 36% para 41%, mas o número ainda não alcançou a meta estipulada há dez anos. O PNE (Plano Nacional de Educação) prevê 50% das crianças de 0 a 3 anos na creche. O objetivo foi traçado em 2014, no governo Dilma Rousseff (PT), para ser concluído até junho deste ano.

Matrículas em creche foram as mais afetadas pela pandemia. "Foi a etapa que mais sofreu na pandemia e a gente volta a ver o crescimento de uma forma expressiva", disse Carlos Moreno, diretor de Estatísticas Educacionais. A expectativa, segundo Moreno, é que o número deste ano "fique próximo" à meta do PNE.

O Censo Escolar é a principal pesquisa estatística educacional brasileira. Realizado anualmente, traz dados das escolas públicas e privadas do país. As informações são usadas, inclusive, no cálculo do Fundeb, principalmente mecanismo de financiamento da educação básica.