O que é a Quaresma? Como ela surgiu e qual o verdadeiro significado?

Acredita-se que a prática de jejuns e penitências por 40 dias evoluiu ao longo dos séculos a partir de tradições cristãs antigas. Há registros, como os de Tertuliano, um cristão dos séculos 2 e 3 do norte da África, que mencionam jejuns de dois ou três dias como preparação para a Páscoa. Outros relatos antigos sugerem diversas formas de preparação semelhantes.

Assim, a combinação da evolução dessas práticas com o simbolismo do número 40 nos relatos bíblicos tenha contribuído para a consolidação da Quaresma com a duração de 40 dias.

Como calcular as datas da Quaresma em 2024?

Pelo estabelecido no Concílio, a Páscoa ocorre no primeiro domingo após a primeira Lua cheia depois do equinócio da primavera no hemisfério norte.

Para o ano de 2024, isso significa que a Páscoa será no dia 31 de março, visto que o equinócio da primavera no Hemisfério Norte é em 19 de março, a primeira Lua cheia após esse equinócio é em 25 de março, e o primeiro domingo após essa Lua cheia cai em 31 de março.

Considerando o Domingo de Ramos, a Quarta-Feira de Cinzas em 2024 foi celebrada no dia 14 de fevereiro.