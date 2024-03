Partidos pedem investigação contra governo do PR por recolhimento de livros

A federação PSOL-Rede na Câmara dos Deputados entrou com representação junto ao MPF (Ministério Público Federal) solicitando uma investigação contra o governo do Paraná após a Secretaria da Educação do estado determinar o recolhimento do livro "O Avesso da Pele", do autor e colunista do UOL Jeferson Tenório, nas escolas.

O que aconteceu

Pedido pede investigação de condutas. Os citados são o governador Ratinho Júnior (PSD), o Secretário de Educação do Estado do Paraná, Roni Miranda Vieira, e diretor da DEDUC (Diretoria de Educação do Estado do Paraná), Anderfábio Oliveira dos Santos, e demais possíveis envolvidos. O documento também pede a abertura de inquérito para apurar medidas semelhantes de "censura a livros" em outros estados.

O livro tem sido alvo de tentativa de censura por grupos bolsonaristas nos últimos dias por fazer parte da lista do PNLD (Programa Nacional do Livro Didático). Vencedora do Prêmio Jabuti em 2021, a obra foi incluída no programa durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).