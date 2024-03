Critério para aumento do piso de professores é impasse sem solução à vista

MEC queria editar MP

A última proposta que teria sido apresentada pelo governo Lula (PT) incluía editar uma MP (Medida Provisória) para que a mudança já valesse para o reajuste deste ano. Fontes ouvidas pela reportagem afirmaram que o movimento contrariaria o que se discutia nos encontros — o esperado era o envio de um PL ao Congresso.

Houve também um certo "estranhamento" entre os integrantes do fórum com pontos que apareceram no texto. "Apresentaram elementos que não foram discutidos antes com o grupo", afirmou Alessio Costa Lima, presidente da Undime (União dos Dirigentes Municipais de Educação).

O consenso entre as entidades envolvidas é de que os novos critérios para reajuste do piso devem considerar ganhos reais aos professores. O fórum criado pelo MEC reúne representantes da Undime, Consed (conselho dos secretários estaduais de Educação), CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação) e integrantes do ministério.

Há uma preocupação de que o ano eleitoral nos municípios dificulte a discussão e o tema fique para 2025, no mínimo —deixando as mudanças, na prática, apenas para 2026. Em 2024, o governo Lula (PT) vai priorizar o debate do projeto de lei do novo ensino médio no Congresso.

Segundo Alessio, o país precisa de um reajuste "sem imprevisibilidade e instabilidade". O cálculo faz com que o aumento do piso seja de 33% em um ano, como foi em 2022, 14% em outro e menos de 4% em outro. "Essa oscilação não é benéfica para o professor, nem para o gestor público", disse o presidente da Undime.