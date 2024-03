Tarcísio fala em criar 100 escolas cívico-militares e envia projeto à Alesp

Secretaria da Educação ficará responsável pelo currículo, formação dos professores e adequação dos prédios. "Já a Secretaria da Segurança Pública vai indicar policiais militares da reserva que atuarão como monitores nas unidades de ensino, desenvolvimento de atividades extracurriculares na modalidade cívico-militar, organização e segurança escolar", diz o governo.

Além dos critérios de nota, o projeto prevê que consultas públicas terão de ser feitas para que o modelo seja implantado nas escolas. A gestão Tarcísio afirma também que "todos os eventos agendados deverão ser publicados no Diário Oficial do Estado com prazo mínimo de 15 dias de antecedência".

Deputados da base do governo têm a expectativa de aprovarem o projeto ainda neste semestre. A prioridade, segundo eles, deve ser para as unidades que faziam parte do Pecim (Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares) — como a do Guarujá, no litoral sul — já que essas instituições já teriam a estrutura e os moldes para o projeto estadual.

Por que Lula encerrou programa

Programa desvia finalidade das Forças Armadas, diz nota técnica do MEC que justificava o fim do projeto. A pasta enviou um documento às secretarias de Educação em julho do ano passado informando o encerramento do Pecim.

O governo também afirmou que a "manutenção do programa não é prioritária". Não foram apresentados pela gestão Bolsonaro, criadora do projeto, dados sobre a eficácia do projeto, alega a atual gestão.