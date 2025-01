Prouni 2025: inscrições para bolsas começam hoje (24); veja como participar

O Ministério da Educação abriu as inscrições nesta sexta-feira (24) para o Programa Universidade para Todos (Prouni) referente ao primeiro semestre de 2025.

O que aconteceu

As inscrições são feitas no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior (clique aqui). O prazo é até 23h59 de 28 de janeiro (no horário de Brasília).

O programa oferece bolsas integrais (100%) ou parciais (50%) em instituições de educação superior privadas. Para se inscrever, o candidato precisa seguir os seguintes critérios: