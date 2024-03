USP: alunos de medicina em greve contra programa que capta recurso privado

Segundo o presidente do Centro Acadêmico, com o modelo antigo, 80% dos candidatos da USP que faziam a prova eram aprovados. Agora, esse índice é de cerca de 25%.

A direção da Faculdade de medicina contesta as cifras. Na nota enviada ao UOL, afirma que a relação de aprovados entre os candidatos da USP e os demais é de quatro para um desde 2018, vantagem que se manteve mesmo sem a prova prática. A proporção, diz a faculdade, permaneceu mesmo diante do aumento do número de candidatos, de 3.159 em 2018 para 6.097 em 2023.

O presidente do Centro Acadêmico reclama da mensagem que a mudança pode passar. "Acaba fazendo com que estudantes de várias instituições olhem para o internato com certo desprezo, porque em vez de 'perder tempo' com a prática, precisam decorar questões para passar na prova objetiva", afirma Tales Areco.

Ao UOL, a Faculdade de medicina contou que a Congregação, órgão máximo da instituição, "acaba de aprovar" o "estudo de novos modelos de realização que permitam a ampliação do número de participantes".

Restaurante universitário

Até agora, a maior vitória dos grevistas foi em relação ao restaurante universitário, que fica no Porão da Faculdade, área ocupada pelos estudantes desde 1934. No início deste ano, a direção da Faculdade notificou o restaurante para que saísse do Porão em até 60 dias, ou seria despejado e os estudantes seriam retirados do Porão.