SP afasta servidores após trocar gráfica para impressão de 1,6 mi de livros

O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) afastou "preventivamente" servidores públicos envolvidos no processo de licitação de um contrato para impressão de até 25 milhões de livros de atividades para escolas da rede estadual de São Paulo.

O que aconteceu

O afastamento ocorreu após o governo paulista trocar a "dona" do contrato. A editora Littere perdeu a licitação porque não apresentou, dentro do prazo, a documentação necessária. O serviço passou para outra empresa, a gráfica Plural — o contrato é de 1º de abril.

A Plural afirma que imprimiu 1,6 milhão de livros em três dias, mas cinco dias depois da assinatura do contrato sofreu um revés. Em 5 de abril, o governo paulista publicou no Diário Oficial a suspensão do acordo firmado com a gráfica. Em 17 de abril, anulou a contratação da Plural.