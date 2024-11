Gabarito oficial Enem 2024: veja aqui respostas divulgadas pelo Inep

As provas e os gabaritos oficiais do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2024 foram divulgados na manhã desta quinta-feira (14) pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira).

O que aconteceu

Os gabaritos dos dois dias de prova estão disponíveis. Inicialmente, eles seriam disponibilizados no dia 20 de novembro, mas foram antecipados, conforme informou o Ministro da Educação, Camilo Santana, no último domingo (10).

O resultado final com as notas individuais dos candidatos será disponibilizado no dia 13 de janeiro de 2025. Na sequência, terão início as inscrições para o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e para outros programas de ingresso ao ensino superior.