Quem foi Carlos Marighella, foco de denúncia contra agentes da ditadura

Quatro ex-agentes da ditadura militar acabam de ser denunciados pelo Ministério Público Federal (MPF) por envolvimento no assassinato de Carlos Marighella. Um dos principais nomes da luta armada contra o regime instaurado no Brasil em 1964, ele foi morto a tiros em São Paulo, no dia 4 de novembro de 1969, vítima de uma emboscada que teria mobilizado quase 30 oficiais ligados ao Departamento de Ordem Política e Social (Dops).

Amador Navarro Parra, Djalma Oliveira da Silva, Luiz Antônio Mariano e Walter Francisco devem responder por homicídio qualificado. O processo envolve ainda um quinto homem, Harry Shibata, ex-integrante do Instituto Médico Legal, acusado de falsidade ideológica — um dos responsáveis pelo laudo necroscópico, ele teria omitido informações que comprovariam as reais circunstâncias nas quais Marighella perdeu a vida.

A história de Carlos Marighella

Nascido em Salvador, Bahia, em 5 de dezembro de 1911, Carlos Marighella é um dos sete filhos do imigrante italiano Augusto Marighella, um operário metalúrgico, mecânico e motorista, com a ex-empregada doméstica Maria Rita do Nascimento.