Candomblé: qual a origem da religião que fez Anitta perder seguidores?

Também são feitas oferendas e consultas espirituais através do jogo de búzios, com conchas do mar usadas como um oráculo para orientar e fazer previsões.

Com o tempo, a religião africana praticada no Brasil foi adquirindo características próprias. O candomblé de caboclo, por exemplo, é um ritual que incorpora elementos da cultura caipira e indígena.

Outro episódio de intolerância

Em setembro de 2022, a atriz e cantora Cleo Pires renovou os votos de seu casamento com Leandro D'Luca em uma cerimônia no candomblé, sua religião. Na época, ela divulgou em suas redes sociais sobre a intolerância religiosa que vinha enfrentando.

"Eu recebo muitos comentários absurdos sobre religião aqui no meu Instagram. As pessoas têm todo o direito de seguir a religião que mais se aplica a vida da pessoa, com os valores da pessoa, com que a pessoa acredita, mas não existe só uma religião no mundo". Cleo Pires

Em seguida, a cantora concluiu: "Para a gente evoluir como sociedade, a gente precisa urgentemente respeitar todas as formas de pensar. Claro que, quando a intolerância religiosa é bem mais pesada quando a gente fala das religiões de matrizes africanas, e a gente sabe muito bem porquê".