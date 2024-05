Visão do inferno e premonição de atentado: os segredos revelados de Fátima

Nossa Senhora mostrou-nos um grande mar de fogo que parecia estar debaixo da terra. Mergulhados neste fogo os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas com forma humana, que flutuavam no incêndio levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair das fagulhas em os grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Os demónios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes e negros. Esta vista foi um momento, e graças à nossa boa Mãe do Céu, que antes nos tinha prevenido com a promessa de nos levar para o Céu (na primeira aparição)! Se assim não fosse, creio que teríamos morrido de susto e pavor.

O segundo foi a devoção ao chamado Imaculado Coração de Maria e a conversão da Rússia. O país havia acabado de passar por um processo sangrento de derrubada da monarquia e caminhava rumo ao comunismo.

Em seguida, levantamos os olhos para Nossa Senhora que nos disse com bondade e tristeza: Vistes o Inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção a meu Imaculado Coração. Se fizerem o que eu disser salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior. Quando virdes uma noite, alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai punir o mundo pelos seus crimes, por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Para a impedir virei pedir a consagração da Rússia a meu Imaculado Coração e a Comunhão Reparadora nos Primeiros Sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz, se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja, os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas, por fim o meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á a Rússia, que se converterá, e será concedido ao mundo algum tempo de paz.

Terceiro segredo foi guardado pelo Vaticano

A terceira parte do segredo foi escrita por Lúcia em 1944. Anos antes, aos 14 anos, ela foi enviada para a escola das Irmãs de Santa Doroteia em Vilar, perto do Porto. Em 1928, a pastorinha se tornou postulante no convento Doroteano em Tui, próximo à fronteira com a Espanha.

Em 1943, Lúcia adoeceu gravemente com gripe e pleurisia. Em uma visita, o bispo de Leiria sugeriu que ela escrevesse o terceiro segredo para garantir que seria registrado em caso de sua morte. Porém, Lúcia hesitou porque, ao receber o segredo, ouviu Maria dizer para não revelá-lo. Como a obediência carmelita exige que as ordens dos superiores sejam consideradas como vindas diretamente de Deus, ela ficou num dilema quanto a quais ordens teriam precedência.