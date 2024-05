Ataque hacker prejudica alunos de universidade: 'Perdi vagas de emprego'

Kleber se formou em Ciência de Dados e Big Data em 2023 Imagem: Arquivo pessoal

Kleber fez todas as provas, conseguiu ser aprovado, mas as notas não eram atualizadas no portal do aluno. "Fiz várias reclamações, mas é muito difícil conseguir contato com eles: o chat não funciona, no telefone ninguém atende", conta.

Ele acabou descobrindo, em março, que a faculdade tinha perdido alguns documentos dele, como histórico escolar do ensino médio, e, por isso, não poderia gerar o certificado.

Depois que mandei os documentos, não consegui mais contato de ninguém. Ameacei processá-los várias vezes, mas quando a secretaria respondia meu e-mail, era sempre uma desculpa. Em abril, pararam de responder. Kleber Fernandes da Costa e Silva

Só no dia 14 de maio que Kleber conseguiu, enfim, o documento. Sobre pessoas afetadas diretamente pelo ataque, a Metodista informou que "todos os casos de urgência podem ser tratados pessoalmente no atendimento ao aluno".