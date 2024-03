'Queria ser dentista e terminei com dívida de R$ 260 mil e desempregada'

Eu não tinha condições de fazer cursinho, e mal sabia que existia cursinho. Estava desempregada para pagar a faculdade.

Keren Kiklik

Ela começou cursando pedagogia, pois era o curso mais barato na época. Com a ajuda dos pais e do namorado, seguiu estudando. Depois de um tempo, conseguiu um estágio que pagava R$ 600 por mês.

Enquanto seguia no curso, ela continuava fazendo provas do Enem e tentava vagas por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e bolsas pelo ProUni (Programa Universidade para Todos).

A vontade real de Karen era cursar odontologia. "Eu vim de escola pública, mas minhas notas não eram suficientes para passar", lembra.

No segundo semestre de 2018, ela conseguiu passar no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior) em odontologia na PUC Paraná. "Eu escolhi porque sempre foi meu sonho. Finalmente tinha conseguido."

Nesse tipo de financiamento, o estudante paga uma pequena parte do curso. No caso de Karen, era pouco mais de R$ 21 mil. Depois de se formar, paga o valor restante à Caixa Econômica Federal. O valor total do curso chegava a quase R$ 280 mil.