Alesp aprova bolsa-estágio de até R$ 1.000 a alunos do ensino médio técnico

A secretaria da Educação abrirá editais de parcerias para empresas interessadas em receber os futuros estagiários. A previsão é de que as primeiras contratações ocorra no fim deste ano e no início de 2025. Objetivo é iniciar com 5 mil bolsas — ao todo, São Paulo tem 70 mil alunos em cursos técnicos.

As bolsas mensais de até R$ 1.000 serão destinadas a alunos que estudam nas áreas de tecnologia. Para outros cursos, a previsão é de um pagamento de R$ 650 por mês. O estágio deve ser de 4 horas por dia, de segunda a sexta.

Com o estágio, eles não terão apenas um incentivo financeiro para continuarem na escola e aprender, mas também para conhecerem o mercado de trabalho, atuarem de forma prática com aquilo que é ensinado em sala de aula e ainda decidirem o que eles esperam para o futuro no campo profissional.

Renato Feder, secretário estadual de Educação

Quem pode participar

Alunos que cursam ensino técnico em suas próprias escolas poderão pleitear uma vaga. Neste caso, estudantes do Centro Paula Souza, que tem as Etecs (Escolas Técnicas Estaduais), ou de unidades parceiras como o Senai. "Nesse último caso, o Senai também deve integrar o projeto indicando parcerias com empresas atreladas aos cursos ofertados pelo serviço", diz a secretaria.

Os alunos também precisam ter no mínimo 16 anos. Ao todo, São Paulo tem mais de 70 mil estudantes do ensino médio técnico. Em 2025, existe a previsão do número chegar a 170 mil.