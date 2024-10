Enem divulga locais de prova dos candidatos; veja como acessar

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou hoje (22) os locais de prova dos candidatos inscritos no Enem 2024.

O que aconteceu

O local de prova pode ser consultado na página oficial do participante. Para acessar as informações, o candidato deve fazer o login com a conta gov.br, do governo federal, e com o CPF e senha usados no cadastro.

Cartão de confirmação também tem informações sobre o candidato. Além do local de prova, o documento mostra o nome do participante, CPF, a língua estrangeira que ele escolheu para a prova, o horário de abertura dos portões, as disciplinas de cada dia do exame e outras instruções.