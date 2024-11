Tarcísio leiloa 2º lote de escolas; PM joga gás em manifestantes

Por todo o contrato, de 25 anos, o consórcio deve receber do estado R$ 3,25 bilhões. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o vice-governador, Felício Ramuth (PSD), e os secretários Rafael Benini (Parcerias em Investimentos) e Renato Feder (Educação) participaram do leilão.

A PPP prevê a entrega das escolas a partir de 2026. As empresas passam a receber do estado a partir do momento em que as unidades forem entregues.

Em seu discurso, o governador defendeu a privatização dos serviços. "Fica muito ruim para o aluno estudar em uma escola ultrapassada. Nós vamos mudar esse cenário com essa PPP." No total, 33 escolas serão construídas —17 estão no lote oeste, leiloado na semana passada, e 16 no bloco leste, arrematado hoje.

Deputada estadual da oposição, Bebel Noronha (PT) ironizou: "Bela vitória", disse. Segunda presidente da Apeoesp, sindicato dos professores de São Paulo, ela é uma das principais opositoras ao projeto. A parlamentar diz que continuará tentando barrar a medida na Justiça (leia mais abaixo).

Tenho um gestor privado que está preocupado em oferecer um bom serviço de manutenção predial, um bom equipamento, e o professor, o diretor e o coordenador pedagógico que vão se preocupar somente com a questão do ensino, com a questão pedagógica.

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo

PM joga gás contra manifestantes